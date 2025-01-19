Аморим — о домашнем поражении «Манчестер Юнайтед» от «Брайтона»: «Это недопустимо»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что «красные дьяволы» не должны показывать такой футбол, как в матче с «Брайтоном» в 22-м туре АПЛ.

В воскресенье, 19 января, «МЮ» на своем поле уступил «чайкам» со счетом 1:3.

«Очередное домашнее поражение. Это недопустимо, как и то, как нам забили. Иногда мы можем играть в свой футбол, но только на коротких отрезках, стабильности нет. Мы начинаем нервничать и пропускаем. Нельзя так заканчивать игру. Все были не на своих позициях, надо завершать матч иначе. Каким бы ни был результат, мы должны быть другой командой во всех аспектах», — приводит Sky Sports слова Аморима.

«Манчестер Юнайтед» потерпел четвертое поражение в шести последних встречах АПЛ и с 26 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда Аморима проведет 23 января в Лиге Европы против «Рейнджерс».