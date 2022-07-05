Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:46

Защитник «Болоньи» Хики сегодня прилетит в Англию для завершения перехода в «Брентфорд»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Болоньи» Аарон Хики сегодня прилетит в Англию, чтобы завершить переход в «Брентфорд», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в ближайшее время 20-летний шотландец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом до конца июня 2027 года.

Трансфер обойдется «Брентфорду» в 22 миллиона евро без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 Хики забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1544225063817416708
Футбол
ФК Болонья
ФК Брентфорд
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Внук легендарного Тихонова неожиданно завязал с хоккеем. Его замучили травмы
Кассовое шоу, искусственный интеллект, никаких россиян в топ-10. Отвечаем на 10 главных вопросов о драфте НХЛ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невилл считает, что «МЮ» нужно переходить к решительным действиям с Роналду
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
19
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
20
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
Лестер – Брентфорд
 - : -
7.08 16:00
МЮ – Брайтон
 - : -
7.08 18:30
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости