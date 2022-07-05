Защитник «Болоньи» Хики сегодня прилетит в Англию для завершения перехода в «Брентфорд»

Защитник «Болоньи» Аарон Хики сегодня прилетит в Англию, чтобы завершить переход в «Брентфорд», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в ближайшее время 20-летний шотландец пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом до конца июня 2027 года.

Трансфер обойдется «Брентфорду» в 22 миллиона евро без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 Хики забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.