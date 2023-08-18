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Защитник «Челси» Джеймс из-за травмы пропустит около месяца

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Челси» Рис Джеймс из-за повреждения может пропустить более месяца, сообщает журналист Натан Гиссинг.

Капитан лондонцев получил травму в матче 1-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:1). Он был заменен на 76-й минуте встречи.

В прошедшем сезоне 23-летний англичанин провел за «Челси» 24 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Футбол
ФК Челси
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 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
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11
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12
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
13
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14
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
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 Нот. Форест 1 0 0 1 1-2 0
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 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
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