Неко Уильямс продлит контракт с «Ноттингем Форест»

Правый защитник сборной Уэльса Неко Уильямс заключит новый контракт с «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Источник сообщает, что футболист согласовал с клубом условия нового соглашения, которое будет действовать до лета 2029 года.

Неко выступает за «лесников» с 2022 года, он является воспитанником «Ливерпуля». В 39 матчах прошедшего сезона Уильямс забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Согласно сайту Transfermarkt, его стоимость составляет 20 миллионов евро. Игрок является чемпионом Англии, обладателем Кубка Лиги и победителем клубного чемпионата мира.