Онана уговаривает Мбемо перейти в «Манчестер Юнайтед»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана общался с нападающим «Брентфорда» Брайаном Мбемо, чтобы убедить его перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

Голкипер предложил партнеру по сборной Камеруна рассмотреть возможность выступления за «красных дьяволов» в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Мбемо сыграл 42 матча во всех турнирах, забив 20 голов и отдав 9 результативных передач. Его контракт с «Брентфордом» действует до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.