Названы имена четырех игроков, которых «Ливерпуль» может купить летом

После приобретения футболистов Жереми Фримпонга и Флориана Вирца «Ливерпуль» сосредоточился на поиске нового форварда. Больше всего «красным» нравится нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак, но сделка может быть сложной из-за высокой стоимости игрока, сообщает The Athletic.

Кроме того, мерсисайдцы хотят укрепить позицию центрального защитника в связи с возможным переходом Джарелла Куансы в «Байер». Поэтому чемпионы Англии могут вступить в борьбу за 19-летнего защитника «Аякса» Йоррела Хато.

Также «Ливерпуль» интересуется защитником «Кристал Пэлас» Марком Гехи и футболистом обороны «Ноттингем Форест» Мурилло.