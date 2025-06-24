Футбол
24 июня, 22:05

Названы имена четырех игроков, которых «Ливерпуль» может купить летом

Камила Абдурахманова
корреспондент

После приобретения футболистов Жереми Фримпонга и Флориана Вирца «Ливерпуль» сосредоточился на поиске нового форварда. Больше всего «красным» нравится нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак, но сделка может быть сложной из-за высокой стоимости игрока, сообщает The Athletic.

Кроме того, мерсисайдцы хотят укрепить позицию центрального защитника в связи с возможным переходом Джарелла Куансы в «Байер». Поэтому чемпионы Англии могут вступить в борьбу за 19-летнего защитника «Аякса» Йоррела Хато.

Также «Ливерпуль» интересуется защитником «Кристал Пэлас» Марком Гехи и футболистом обороны «Ноттингем Форест» Мурилло.

