Фердинанд: «Варан в «Манчестер Юнайтед», как кролик в свете фар, думает: «Вау, что это такое?»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил первый сезон защитника Рафаэля Варана в манкунианском клубе.

28-летний француз перешел в стан «красных дьяволов» из «Реала» 14 августа 2021 года.

«Варан перешел из одной команды, чьи титулы говорят о том, что она функционирует на топ-уровне, все футболисты последовательно играют на максимуме своих возможностей, и попал в абсолютно обратную ситуацию, когда у клуба нулевая функциональность, нет уверенности, нет управления и нет плана развития, — приводит слова Фердинанда Goal. — Рафаэль пришел туда, где все развивается по чуждому сценарию, и думает: «Я не видел такого со времен молодежной команды».

Экс-защитник отметил, что «Реал» и «Манчестер Юнайтед» являются командами разного уровня.

«Варан в «Манчестер Юнайтед», как кролик в свете фар, думает: «Вау, что это такое?» Рафаэль оказался не тем игроком, которого мы ожидали. Он сказал бы вам это, не мог бы сказать ничего другого. Варан будет говорить: «Я должен повысить уровень в следующем году. Мне нужна помощь», — сказал он.

В прошедшем сезоне Варан забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.