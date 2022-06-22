Фердинанд: «Варан в «Манчестер Юнайтед», как кролик в свете фар, думает: «Вау, что это такое?»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд оценил первый сезон защитника Рафаэля Варана в манкунианском клубе.
28-летний француз перешел в стан «красных дьяволов» из «Реала» 14 августа 2021 года.
«Варан перешел из одной команды, чьи титулы говорят о том, что она функционирует на топ-уровне, все футболисты последовательно играют на максимуме своих возможностей, и попал в абсолютно обратную ситуацию, когда у клуба нулевая функциональность, нет уверенности, нет управления и нет плана развития, — приводит слова Фердинанда Goal. — Рафаэль пришел туда, где все развивается по чуждому сценарию, и думает: «Я не видел такого со времен молодежной команды».
Экс-защитник отметил, что «Реал» и «Манчестер Юнайтед» являются командами разного уровня.
«Варан в «Манчестер Юнайтед», как кролик в свете фар, думает: «Вау, что это такое?» Рафаэль оказался не тем игроком, которого мы ожидали. Он сказал бы вам это, не мог бы сказать ничего другого. Варан будет говорить: «Я должен повысить уровень в следующем году. Мне нужна помощь», — сказал он.
В прошедшем сезоне Варан забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 29 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|В
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1
|Ман. Сити
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2
|Ливерпуль
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|0-0
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3
|Челси
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
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|0
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
|0
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|0-0
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8
|Лестер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -