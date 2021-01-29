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Нападающий «Галатасарая» перешел в «Вест Бромвич»

23:02
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Нападающий «Галатасарая» Мбай Диань перешел в «Вест Бромвич» на правах аренды, сообщает сайт английского клуба. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

29-летний сенегалец забил 11 голов в 18 матчах за «Галатасарай» в нынешнем сезоне.

Летом 2019 года появлялась информация, что Диань готов перебраться в «Спартак», если московский клуб будет ему платить около 3 миллионов евро в год. Кроме того, клуб хочет выручить от продажи сенегальского футболиста 13 миллионов евро. Однако, «Спартак» не готов был платить такую сумму.

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