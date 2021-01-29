Суперкомпьютер предсказал «Манчестер Сити» победу в чемпионате Англии-2020/21

Суперкомпьютер компании FiveThirtyEight высчитал наиболее вероятного победителя чемпионата Англии сезона-2020/21. По расчетам премьер-лигу с вероятностью 84 процента выиграет «Манчестер Сити». Исходя из алгоритмов, команда Хосепа Гвардьолы наберет 85 очков с разностью мячей «+53».

Вторым станет действующий чемпион «Ливерпуль», который отстанет на 12 очков (вероятность его чемпионства — 8 процентов). В тройку войдет «Манчестер Юнайтед», отставание которого от лидера составит 14 очков (вероятность чемионства команды — 5 процентов).

Помимо трех клубов, определенные шансы на чемпионство сохраняет «Лестер» (2 процента). Шансы остальных команд стать чемпионами не превышают 1 процента.

Из премьер-лиги вылетят «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Бромвич».

«Ман Сити» после 19 туров лидирует в таблице, опережая «МЮ» на одно очко и имея игру в запасе.