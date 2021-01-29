Главный тренер «Шеффилда» пошутил, что у него нет плана игры на матч с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер перед матчем АПЛ с «Манчестер Сити» рассказал о настрое на игру. Специалист пошутил, что у него нет плана на эту встречу.

«Агуэро и Де Брейне пропустят игру? Что ж, это делает нашу задачу намного проще. Теперь у нас не будет проблем, победа в кармане.

Было здорово слушать их комментарий против «Вест Бромвича». Тогда Робби Сэвидж спросил: «И как только Крис Уайлдер собирается останавливать «Сити»?». Я ему написал: «Подскажи что-нибудь, может получится», — цитирует Уайлдера Manchester Evening News.

«Горожане» одержали 11 побед подряд. В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» занимает 1-е место, набрав 41 балл. «Шеффилд» располагается на последней строчке.