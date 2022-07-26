Вратарь «Арсенала» Лено достиг устного соглашения о переходе в «Фулхэм»

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено достиг устного соглашения о переходе в «Фулхэм», сообщает журналист Sky Sports Germany Флориан Плеттенберг.

По данным источника, 30-летний немец подпишет контракт до 2025 года. «Арсенал» получит около 10-11 миллионов фунтов стерлингов.

Лено выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 вратарь пропустил 11 голов в 8 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.

Немец перешел в «Арсенал» из «Байера», англичане тогда заплатили около 20 миллионов фунтов.