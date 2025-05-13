Нападающего «Ноттингема» Авонийи прооперировали после столкновения с воротами

Форвард «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи перенес операцию в связи с травмой, которая стала предметом ожесточенных споров между тренером и владельцем клуба, сообщает AP.

Игрок сборной Нигерии травмировался при столкновении с воротами после того, как вышел на замену во втором тайме во время матча против «Лестера» (2:2) 11 мая.

После помощи медиков футболист продолжил игру, однако затем он все же был вынужден покинуть поле. К тому моменту у «Ноттингема» не осталось замен, команда играла в меньшинстве.

После финального свистка владелец «Ноттингема» Евангелос Маринакис вышел на поле и сделал замечание главному тренеру Нуну Эшпириту Санту по поводу этой ситуации. Они вступили в серьезную перепалку.