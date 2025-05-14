Нападающий «Ноттингема» Тайво Авонийи находится в коме

Нападающий «Ноттингем Форест» Тайво Авонийи находится в искусственной коме после операции, сообщает Daily Mail.

27-летний нигериец 11 мая получил повреждение в матче 36-го тура АПЛ против «Лестера» (2:2) в результате столкновения со штангой. Игрок перенес срочную операцию из-за травмы живота.

В этом сезоне Авонийи забил 2 гола в 32 матчах во всех турнирах.