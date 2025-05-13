«Манчестер Сити» хочет подписать Ольмо

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Барселоны» Дани Ольмо, сообщает Relevo.

По информции сточника, главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола заинтересован в трансфере испанца.

Клуб хочет усилить состав универсальным полузащитником, способным вести игру, создавать моменты и завершать атаки. Ольмо является приоритетной целью «Сити» на эту позицию.

Пока неизвестно, какова позиция «Барселоны» и самого Ольмо относительно возможного перехода.

В текущем сезоне 27-летний Ольмо провел за «Барселону» 36 матчей, забив 11 голов и отдав 6 результативных передач.