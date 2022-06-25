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Сегодня, 21:21

«Монако» заплатит за форварда «Ливерпуля» Минамино 15 миллионов евро

Алексей Еремин
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«Монако» заплатит за нападающего «Ливерпуля» Такуми Минамино 15 миллионов евро без учета доплат, информирует журналист Фабрицио Романо.

Менеджер «Монако» Филипп Клемент подтвердил сделку: «Мы действительно счастливы, Минато был нашим приоритетом».

Контракт форварда с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне 27-летний Минамино провел 24 матча за «Ливерпуль», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу. Минамино выступал за мерсисайдскую команду с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов.

Такуми Минамино
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Монако
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