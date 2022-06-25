«Монако» заплатит за форварда «Ливерпуля» Минамино 15 миллионов евро

«Монако» заплатит за нападающего «Ливерпуля» Такуми Минамино 15 миллионов евро без учета доплат, информирует журналист Фабрицио Романо.

Менеджер «Монако» Филипп Клемент подтвердил сделку: «Мы действительно счастливы, Минато был нашим приоритетом».

Контракт форварда с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне 27-летний Минамино провел 24 матча за «Ливерпуль», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу. Минамино выступал за мерсисайдскую команду с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов.