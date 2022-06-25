Ховард Уэбб возглавит судейский корпус АПЛ

Главой судейского корпуса в английской премьер-лиге станет известный в прошлом арбитр Ховард Уэбб, сообщает The Telegraph.

Ранее свою отставку с этой должности после 13 лет работы подтвердил Майкл Райли.

Ховард Уэбб в настоящий момент возглавляет судейский корпус в МЛС. Его действующий контракт рассчитан до конца 2022 календарного года.

Стоит отметить, что Ховард Уэбб завершил судейскую карьеру в 2014 году. Четырьмя годами ранее — в 2010 году — англичанин работал на финалах Лиги чемпионов и чемпионата мира.