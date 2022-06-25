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Владелец «Челси» обсуждал переход Криштиану Роналду с агентом португальца

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Челси», утверждает The Athletic.

Новый владелец «синих» Тодд Боэли встречался на прошлой неделе с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем.

В прошедшем сезоне Роналду забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 38 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что португалец на грани нервного срыва из-за слабой работы «МЮ» на трансферном рынке и думает об уходе.

Криштиану Роналду
ФК Челси
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