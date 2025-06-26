Керкез — о переходе в «Ливерпуль»: «Для меня привилегия играть за самый большой клуб в Англии»

Новичок «Ливерпуля» Милош Керкез прокомментировал трансфер в мерсисайдский клуб.

«Ливерпуль» объявил о переходе 21-летнего венгерского защитника из «Борнмута» в четверг, 26 июня.

«Для меня это большая честь и привилегия играть за один из крупнейших клубов в мире, самый большой клуб в Англии. Я просто очень, очень счастлив и взволнован.

Сейчас я поеду домой, проведу несколько дней в родном городе, а потом мне не терпится вернуться, надеть тренировочную форму и начать готовиться к сезону», — приводит слова Керкеза пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне Керкез сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.