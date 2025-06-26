Футбол
26 июня, 14:50

Льюис-Скелли подписал новый контракт с «Арсеналом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Майлз Льюис-Скелли.
Фото ФК «Арсенал» (Лондон)

«Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Майлзом Льюисом-Скелли.

Новое соглашение с 18-летним англичанином рассчитано до лета 2030 года.

Льюис-Скелли является воспитанником «Арсенала». В прошедшем сезоне он дебютировал за команду, провел 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 45 миллионов евро.

    24-летний Холанн забил 300-й гол в карьере
