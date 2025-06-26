Льюис-Скелли подписал новый контракт с «Арсеналом»

«Арсенал» объявил о продлении контракта с защитником Майлзом Льюисом-Скелли.

Новое соглашение с 18-летним англичанином рассчитано до лета 2030 года.

Льюис-Скелли является воспитанником «Арсенала». В прошедшем сезоне он дебютировал за команду, провел 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 45 миллионов евро.