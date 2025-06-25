Романо: Кепа подписал контракт с «Арсеналом»

Вратарь Кепа Аррисабалага заключил контракт с «Арсеналом», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Арсенал» заплатит «Челси» за голкипера 5 миллионов фунтов. Отмечается, что Кепа в лондонском клубе рассматривается в качестве дублера Давида Райи.

Сезон-2024/25 30-летний испанец провел в «Борнмуте» на правах аренды. На его счету 35 матчей во всех турнирах, 9 из которых он отыграл ноль.