Маунт спустя год забил второй гол за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт отметился голом в матче против «Брентфорда» в 35-м туре АПЛ — 1:0.

26-летний англичанин отличился на 14-й минуте с передачи Алехандро Гарначо. Маунт не забивал больше года — в последний раз он также отличился против «Брентфорда» (1:1) в матче 30-го тура сезона-2023/24. Игра проходила 30 марта 2024 года. Это был дебютный мяч полузащитника в «МЮ».

Маунт летом 2023 года перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 64,2 миллиона евро.