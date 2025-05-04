«Вест Хэм» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 35-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 4 мая. Игра состоится на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). Начало — в 16.00 по московскому времени.

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: трансляция матча АПЛ (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Вест Хэм» — «Тоттенхэм» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.

04 мая, 16:00. London Stadium (Лондон)

«Юнайтед» набрал 36 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Лилейно-белые с 37 баллами располагаются на 16-й строчке премьер-лиги.

