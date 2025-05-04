«Челси» встретится с «Ливерпулем» в матче 35-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 4 мая. Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«Челси» — «Ливерпуль»: трансляция матча АПЛ (видео онлайн)

За ключевыми событиями встречи «Челси» — «Ливерпуль» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 35-й тур.

04 мая, 18:30. Stamford Bridge (Лондон)

Синие набрали 60 очков и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. Красные с 82 баллами досрочно стали чемпионами лиги.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде