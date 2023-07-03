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Сегодня, 19:44

Маунт прошел медосмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний англичанин прошел медицинское обследование перед завершением трансфера. Ранее сообщалось, что Маунт подпишет с «МЮ» контракт по системе «5+1». Манкунианцы заплатят «Челси» 55 миллионов фунтов стерлингов и еще 5 миллионов в качестве бонусов.

Маунт — воспитанник «Челси», в сезоне-2022/23 он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за команду. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2024 года.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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