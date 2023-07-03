Тренер «Лестера» хочет, чтобы Варди остался в команде

Новый главный тренер «Лестера» Энцо Мареска высказался о будущем форварда Джейми Варди.

В июне сообщалось, что Варди отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии. Контракт 36-летнего форварда с «Лестером» рассчитан до лета 2024 года.

«Он невероятный игрок, надеюсь, он сможет остаться с нами. Это самое главное», — цитирует Мареску Sky Sports.

По итогам сезона-2022/23 «Лестер» вылетел из АПЛ.