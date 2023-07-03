Тренер «Лестера» хочет, чтобы Варди остался в команде
Новый главный тренер «Лестера» Энцо Мареска высказался о будущем форварда Джейми Варди.
В июне сообщалось, что Варди отклонил предложение клуба из Саудовской Аравии. Контракт 36-летнего форварда с «Лестером» рассчитан до лета 2024 года.
«Он невероятный игрок, надеюсь, он сможет остаться с нами. Это самое главное», — цитирует Мареску Sky Sports.
По итогам сезона-2022/23 «Лестер» вылетел из АПЛ.
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
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|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|12.08
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|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|16:00
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Челси – Ливерпуль
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|
МЮ – Вулверхэмптон
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