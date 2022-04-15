Матич объявил о решении покинуть «Манчестер Юнайтед» летом

Полузащитник Неманья Матич принял решении покинуть «Манчестер Юнайтед» летом.

«Поразмыслив, я решил, что этот сезон будет моим последним в «Манчестер Юнайтед». Я уже проинформировал руководство, тренера и одноклубников о своем решении.

Играть за этот великий клуб было большой честью и привилегией. Большое спасибо болельщикам за их безусловную поддержку", — написал серб в соцсетях.

Действующее соглашение 33-летнего серба с «красными дьяволами» рассчитано до 2023 года.

В нынешнем сезоне опорный хавбек провел за «Юнайтед» 26 игр во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.