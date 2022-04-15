Де Брейне и Уокер могут пропустить полуфинал Кубка Англии против «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал участие полузащитника Кевина де Брейне и защитника Кайла Уокера в субботнем матче 1/2 Кубка Англии против «Ливерпуля».

«С де Брейне и Уокером все решится в субботу. У Кевина швы на голени, это не мышечная травма. У Уокера был сильный вывих, но ему становится лучше», – цитирует Гвардиолу BBC.

Де Брейне и Уокер получили травмы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» и не смогли доиграть встречу.

Полуфинал Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится 16 апреля. Начало – в 17.30 мск.