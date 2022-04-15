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Сегодня, 22:46

Де Брейне и Уокер могут пропустить полуфинал Кубка Англии против «Ливерпуля»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал участие полузащитника Кевина де Брейне и защитника Кайла Уокера в субботнем матче 1/2 Кубка Англии против «Ливерпуля».

«С де Брейне и Уокером все решится в субботу. У Кевина швы на голени, это не мышечная травма. У Уокера был сильный вывих, но ему становится лучше», – цитирует Гвардиолу BBC.

Де Брейне и Уокер получили травмы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» и не смогли доиграть встречу.

Полуфинал Кубка Англии «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» состоится 16 апреля. Начало – в 17.30 мск.

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Основные источники исследования

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П1

23%

1.93

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19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Кайл Уокер
Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
Результаты / календарь
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18 тур
19 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 18 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 19 1 7
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