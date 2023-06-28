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Сегодня, 20:09

Мэддисон прошел первую часть медицинских тестов перед переходом в «Тоттенхэм»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон прошел первую часть медицинских тестов для перехода в «Тоттенхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, о подписании 26-летнего игрока будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что «шпоры» достигли устного соглашения о трансфере англичанина за 40 миллионов фунтов.

В сезоне-2022/23 Мэддисон забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в 32 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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