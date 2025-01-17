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Сегодня, 00:55

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Саутгемптона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Амад Диалло.
Фото Reuters

«Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптон» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в «Манчестере.

На 43-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Мануэля Угарте. Манкунианцев удалось отыграться только в конце встречи — 22-летний нападающий Амад Диалло оформил хет-трик и принес хозяевам победу.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон» остается на последней строчке — 6 очков.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
16 янв, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
3:1
Саутгемптон
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
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«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Брайтон» на выезде обыграл «Ипсвич»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 14 5 1 48-20 47
2
 Арсенал 21 12 7 2 41-19 43
3
 Нот. Форест 21 12 5 4 30-20 41
4
 Ньюкасл 21 11 5 5 37-22 38
5
 Челси 21 10 7 4 41-26 37
6
 Ман. Сити 21 10 5 6 38-29 35
7
 Астон Вилла 21 10 5 6 31-32 35
8
 Борнмут 21 9 7 5 32-25 34
9
 Брайтон 21 7 10 4 32-29 31
10
 Фулхэм 21 7 9 5 32-30 30
11
 Брентфорд 21 8 4 9 40-37 28
12
 МЮ 21 7 5 9 26-29 26
13
 Вест Хэм 21 7 5 9 27-41 26
14
 Тоттенхэм 21 7 3 11 43-32 24
15
 Кр. Пэлас 21 5 9 7 23-28 24
16
 Эвертон 20 3 8 9 15-26 17
17
 Вулверхэмптон 21 4 4 13 31-48 16
18
 Ипсвич 21 3 7 11 20-37 16
19
 Лестер 21 3 5 13 23-46 14
20
 Саутгемптон 21 1 3 17 13-47 6
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38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 2 : 2
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 3 : 2
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 2 : 2
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 1 : 1
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 1
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 0 : 2
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 3 : 0
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 2 : 1
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 0 : 2
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 3 : 1
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 20 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 17 1 5
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