«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Саутгемптона»

«Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптон» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в «Манчестере.

На 43-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Мануэля Угарте. Манкунианцев удалось отыграться только в конце встречи — 22-летний нападающий Амад Диалло оформил хет-трик и принес хозяевам победу.

«Манчестер Юнайтед» набрал 26 очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. «Саутгемптон» остается на последней строчке — 6 очков.