Диалло — о своем хет-трике за 12 минут: «В футболе всегда нужно верить»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Я готов играть на любой позиции. Я готов бороться за этот клуб, за «Манчестер Юнайтед». Три гола за 12 минут? Ну, в футболе всегда нужно верить», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Диалло.

«Манчестер Юнайтед» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.