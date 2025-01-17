«Брайтон» на выезде обыграл «Ипсвич»

«Брайтон» выиграл у «Ипсвича» в матче 21-го тура чемпионата Англии — 2:0. Игра прошла на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче.

На 59-й минуте Каору Митома открыл счет. В концовке встречи Джорджиньо Раттер удвоил преимущество гостей.

«Брайтон» набрал 31 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ипсвич» располагается на 18-й строчке — 16 очков.