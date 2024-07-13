«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 36-летним Эвансом

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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с защитником Джонни Эвансом.

Новое соглашение с 36-летним англичанином действует до конца июня 2025 года.

Эванс — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 30 матчах и сделал одну результативную передачу.