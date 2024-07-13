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Ндиди продлил контракт с «Лестером»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 27-летнего нигерийца с «лисами» действует до конца июня 2027 года.

Ндиди выступает за «Лестер» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 36 матчах за команду.

Уилфред Ндиди
Футбол
ФК Лестер
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16
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18
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