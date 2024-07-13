Ндиди продлил контракт с «Лестером»

Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди продлил контракт с клубом.

Новое соглашение 27-летнего нигерийца с «лисами» действует до конца июня 2027 года.

Ндиди выступает за «Лестер» с января 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 36 матчах за команду.