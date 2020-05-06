«Манчестер Юнайтед» попросил игроков команды вернуться в Англию в течение недели

«Манчестер Юнайтед» попросил своих футболистов, уехавших в родные страны на время паузы в сезоне-2019/20 из-за пандемии коронавируса, вернуться в Англию в течение недели, сообщает The Times.

По информации источника, клуб хочет, чтобы игроки вернулись в Манчестер как можно раньше, несмотря на то, что пока неизвестно, когда английским командам разрешат возобновить командные тренировки.

После того, как сезон был прерван, Англию покинули несколько футболистов «красных дьяволов», в их числе Серхио Ромеро, Виктор Линделеф, Фред и Бруну Фернандеш. Фернандеш уже вернулся в Манчестер, Ромеро находится в Аргентине, Линделеф — в Швеции, а Фред — в Бразилии.