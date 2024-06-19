«Манчестер Юнайтед» интересуется Зиркзе

Форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзе может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 23-летнего голландца претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб сделал запрос о зарплате игрока, а также сумме выкупа.

В сезоне-2023/24 Зиркзе провел 37 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.