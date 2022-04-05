Жирков рассказал, как на первой тренировке в «Челси» Терри влетел ему в грудь ногой

Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков рассказал, как на первой тренировке в лондонском клубе против него жестко сыграл Джон Терри.

— Англия — это же так круто, трибуны переполненные.

— В плане футбола — да. Всегда говорил, что там приятно играть.

— Самое яркое футбольное воспоминание из Англии?

— На первой же тренировке Джон Терри прямой ногой подкатился мне в грудь. Иванович потом мне объяснил: «Надо всегда так играть: жестко, грубо». Каждый должен быть всегда заряжен.

Жирков играл за «Челси» с июля 2009 года по август 2011 года. В составе «синих» россиянин стал победителем чемпионата Англии, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.