«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Астон Виллы», уступая 0:2 после первого тайма

«Манчестер Юнайтед» дома переиграл «Астон Виллу» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 3:2.

После первого тайма гости вели со счетом 2:0. Голы забивали Джон Макгин и Леандер Дендонкер. Во втором тайме дубль Алехандро Гарначо позволил хозяевам сравнять счет, а точный удар Расмуса Хойлунда в концовке встречи вывел манкунианцев вперед.

«Манчестер Юнайтед» прервал 3-матчевую серию без побед (2 поражения и 1 ничья) в АПЛ. Команда Эрика тен Хага набрала 31 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

У «Астон Виллы» прервалась 7-матчевая (5 побед и 2 ничьих) беспроигрышная серия. Команда Унаи Эмери с 39 очками занимает третье место в таблице премьер-лиги.