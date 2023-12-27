Хойлунд забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд отметился голом в матче 19-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы».

20-летний датчанин забил гол на 82-й минуте и сделал счет 3:2. Для Хойлунда это дебютный матч в АПЛ за 15 матчей.

В текущем сезоне Хойлунд провел 23 матча, в которых забил 6 голов, 5 из которых — в Лиге чемпионов.