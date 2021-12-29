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Лукман рассказал, как забил «Ливерпулю»

03:51

Полузащитник «Лестера» Адемола Лукман после победы над «Ливерпулем» (1:0) в 20-м туре чемпионата Англии рассказал, как ему удалось забить. Он стал автором единственного забитого мяча спустя три минуты после выхода на замену.

«Для нас были очень важны три очка, а также отличная игра как команды. Не уверен, что тренер планировал мой выход, но для меня было важной выйти и помочь команде. Я получил мяч и сделал что-то необычное, когда попал в штрафную. Рано ударил и сумел попасть мимо вратаря.

Переход в «Лестер» на постоянной основе. Речь идет о том, чтобы оставаться в моменте и не думать о будущем. Мне нужно продолжать усердно работать каждый божий день", — цитирует BBC Лукмана.

Лестер — Ливерпуль

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Евгений Козинов все материалы автора

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