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Шмейхель считает очень важной победу над «Ливерпулем»

04:05
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Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель назвал важной победу над «Ливерпулем» (1:0) в 20-м туре чемпионата Англии. Голкипер на 16-й минуте отразил пенальти в исполнении Мохамеда Салахаю

«Это важная победа, очень важная победа. Сыграть во втором тайме против «Манчестер Сити», как мы сыграли, а затем продемонстрировать такой уровень с усталыми ногами и усталыми умами... Это заслуга команды.

Сейчас нам просто нужно отдохнуть и двигаться дальше. Ключ для нас — последовательность, мы ее не нашли. Мы усердно работаем над каждым аспектом нашей игры. Надеюсь, сегодняшняя игра даст нам толчок", — цитирует BBC Шмейхеля.

Лестер — Ливерпуль

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Евгений Козинов все материалы автора

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