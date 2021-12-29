Коллимор считает, что Терри тренирует только юниоров из-за расистского скандала 10 лет назад

Бывший нападающий «Ливерпуля» Стэн Коллимор считает, что экс-защитник «Челси» Джон Терри не работал тренером на высоком уровне из-за прошлых скандалов.

«Возвращение в «Челси» для работы с молодежью — это большой провал для него. Что происходит? Верю, что однажды из него получится очень хороший тренер.

Для меня все совершенно очевидно. Джон Терри — человек с подпорченной репутацией. Он до сих пор должным образом не извинился перед Антоном Фердинандом за свои расистские оскорбительные слова 10 лет назад. Это тень, которая все еще висит над Терри", — цитирует Mirror Коллимора.