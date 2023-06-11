«Ливерпуль» заинтересован в трансфере Уорд-Проуза

Полузащитник «Саутгемтона» Джеймс Уорд-Проуз попал в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Саутгемптон» хочет за 28-летнего полузащитника около 50 миллионов фунтов стерлингов. «Ливерпуль» готов приобрести игрока, но готов заплатить только в два раза меньшую сумму — 25 миллионов фунтов.

«Саутгемптон» в минувшем сезоне занял последнее место в АПЛ и вылетел в чемпионшип. Уорд-Проуз провел 38 матчей, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.