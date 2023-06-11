«Арсенал» близок к продлению контракта с нападающим Нельсоном

«Арсенал» близок к продлению соглашения с форвардом Рейссом Нельсоном, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации издания, стороны договорились о пролонгации сотрудничества. В скором времени будет подписан контракт до 2027 года. Сообщается, что руководство команды рассчитывает на игрока.

Срок действующего контракта футболиста с «канонирами» истекает в конце текущего месяца.

В текущем сезоне он сыграл 11 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.