«Арсенал» продвинулся в переговорах с полузащитником Райсом

«Арсенал» провел переговоры с полузащитником «Вест Хэма» Декланом Райсом, сообщает Football.London.

По информации источника, разговор сторон привел к положительному итогу

Ранее сообщалось, что «Арсенал» готов заплатить за игрока 115 млн евро.

В сезоне-2022/23 Райс провел 50 матчей за «Вест Хэм» во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.