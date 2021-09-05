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«Ливерпуль» предложит Салаху контракт до 2025 года

07:50
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Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, для мерсисайдцев продление соглашения с 29-летним египтянином является приоритетом. Контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Салах хочет получать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю вместо нынешних 200 тысяч. Если «Ливерпуль» примет это условие, египтянин станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

В текущем сезоне форврад сыграл 3 матча в АПЛ, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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