«Ливерпуль» предложит Салаху контракт до 2025 года

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, для мерсисайдцев продление соглашения с 29-летним египтянином является приоритетом. Контракт будет рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Салах хочет получать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю вместо нынешних 200 тысяч. Если «Ливерпуль» примет это условие, египтянин станет самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

В текущем сезоне форврад сыграл 3 матча в АПЛ, записав на свой счет 2 гола и 2 результативные передачи.