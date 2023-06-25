«Фулхэм» интересуется защитником «Фейеноорда» Ханко

«Фулхэм» может подписать защитника «Фейеноорда» Давида Ханко, утверждает Daily Mail.

25-летний словак попал в сферу интересов лондонского клуба, который ищет варианты для усиления обороны.

В сезоне-2022/23 Ханко забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.