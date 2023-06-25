«Фулхэм» интересуется защитником «Фейеноорда» Ханко
«Фулхэм» может подписать защитника «Фейеноорда» Давида Ханко, утверждает Daily Mail.
25-летний словак попал в сферу интересов лондонского клуба, который ищет варианты для усиления обороны.
В сезоне-2022/23 Ханко забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за «Фейеноорд» во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
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3
|МЮ
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4
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5
|Ливерпуль
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6
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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