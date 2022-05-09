«Ливерпуль» и «Бавария» могут произвести обмен Мане на Гнабри

«Ливерпуль» и «Бавария» могут обменяться игроками, контракты которых заканчиваются в конце следующего сезона. Речь идет о нападающих Садио Мане и Серже Гнабри, которые пока что отказываются продлевать контракты со своими клубами, сообщает журналист Флориан Платтенберг.

В текущем сезоне 30-летний сенегалец провел за «Ливерпуль» 46 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2023 года.

Нынешнее соглашение 26-летнего немецкого футболиста с клубом рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне Гнабри провел 40 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.