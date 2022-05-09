Садио Мане может летом перейти в «Баварию»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане летом может перейти в «Баварию», сообщает Sportwitness со ссылкой на Sky Sport Germany.

По информации источника, Мане является главной целью «Баварии». Отмечается, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уже встретился с агентом игрока, чтобы обсудить детали трансфера.

В текущем сезоне 30-летний сенегалец провел за «Ливерпуль» 46 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 4 результативные передачи. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2023 года.