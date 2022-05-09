Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в чемпионате Англии перед матчем 33-го тура против «Астон Виллы».

«Нам осталось провести три игры, и меня волнует то, как нам победить. Мы продолжаем верить, вот и все. Мы, будучи людьми, сами можем решать, как смотреть на ситуацию, и это здорово. Есть определенные факты, но мы можем их игнорировать.

«Астон Вилла» — команда мирового уровня. Мы очень хорошо понимаем, какое испытание нас ждет», — приводит слова Клоппа ESPN.

В текущем сезоне «Ливерпуль» набрал 83 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» с 86 баллами располагается на первой позиции.

Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» состоится 10 мая в 22:00 по московскому времени.