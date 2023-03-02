«Ливерпуль» хочет расстаться с ван Дейком

Руководство «Ливерпуля» недовольно результатами защитника Вирджила ван Дейка в этом сезоне. В клубе ищут замену 31-летнего голландцу.

По данным Goal.com, на замену ван Дейка «Ливерпуль» рассматривает Антонио Силву из «Бенфики» и Гонсало Игнасиа из «Спортинга».

Одного из них клуб подпишет летом 2023 года.

Ван Дейк играет за «Ливерпуль» с 2018 года. Срок контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне АПЛ футболист провел 20 матчей, забил три гола.